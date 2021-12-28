وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن ملامح الموجة الجديدة لـ"أوميكرون" بدأت تتضح أكثر، بعد تسجيل إصابات بالمتحور في عدد من المدن المغربية وأوضح مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب للصحيفة أن "السلطات الصحية تمكنت من تطويق رقعة المخالطين، وجميع المصابين يخضعون للمتابعة الصحية الدقيقة" وأضاف أن "المغرب مقبل على موجة حادة خلال بداية العام المقبل"، لافتا إلى أن "كل المؤشرات تعطي الانطباع بأن موجة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارا".

وأكد أن "المنحى الوبائي في المغرب في تصاعد مستمر، كما أن الموجة ستدوم 11 أسبوعا وسنصل إلى ذروتها خلال منتصف الشهر المقبل" وتابع أن "المتحور الجديد موجود في المغرب، وهناك حالات نشطة تحمل الفيروس، حيث إن المصاب يمكن أن يعدي 30 شخصا في المرة الواحدة"، مشددا على أنه "من المرتقب أن ينتشر المتحور الجديد بشكل كبير" وكشف أن "5 % من المصابين بالمتحور أوميكرون يلجأون إلى غرف الإنعاش و60 % منهم يموتون"، معتبرا أن ذلك سيشكل ضغطا على المستشفيات.