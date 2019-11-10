البطيخ الأصفر يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية والعناصر المفيدة للجسم

يعتبر البطيخ الأحمر من أنواع الفاكهة الأكثر شيوعا في فصل الصيف، ولكن لا يعلم الكثير أنه انتشر في الأسواق البطيخ الأصفر الذي يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية والعناصر المفيدة للجسم، كما أنه يتميز برائحته الجميلة المنعشة، ومذاقه الحلو.

وقال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، إن هناك الكثير من الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول البطيخ الأصفر وتتمثل فى:

- يسرع عملية التئام الجروح والحروق، وإزالة الندبات الجلدية.

- يقوي القلب، ويحافظ على صحته، وينظم ضرباته.

- يساعد في تخسيس الوزن، لاحتوائه على كميات قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يعزز الشعور بالشبع.

- يمنع الإصابة بالإمساك، ويسهل عملية الهضم.

- يمنع الإصابة بالبواسير.

- يحسن صحة البشرة، والشعر، لاحتوائه على فيتامين "أ"، كما ينقي البشرة من الكلف، والبقع، والتصبغات الجلدية، والنمش، ويوحد لونها.

- يخفض ضغط الدم المرتفع، لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم.

- يقوي النظر، ويمنع جفاف العين.

- يقوي مناعة الجسم

- يمنع الإصابة بالالتهابات البكتيرية والفيروسية.

- يقلل الشعور بالعطش.

- ينقي الدم من الفضلات والسموم.

- يزيد في إنتاج كريات الدم الحمراء، لاحتوائه على فيتامين "ج" اللازم لمساعدة الجسم في امتصاص الحديد.

- يمنع الإصابة بالأرق، ويساعد على النوم بشكل أفضل.

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