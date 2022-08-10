كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

سجلت كوريا الجنوبية 151,792 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و845 ألفا و973. وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 50 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25,382.