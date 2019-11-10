تعرّفي على أبرز فوائد قناع الحليب والعسل على البشرة

فى كثير من الأحيان نشعر بأن البشرة فقدت نضارتها وحيوتها، وهذا قد يكون بسبب السهر والإجهاد، أو عدم اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، فكل هذا يجعل الوجه يبدو شاحبا، لكن الحل بسيط من خلال عمل ماسكات طبيعية، ومن أبرزها ماسك الحليب والعسل حيث له الكثير من الفوائد ومن أبرزها نقلا عن موقع"boldsky" كالآتي:

العسل له خصائص مضادة للجراثيم التي تمنع نمو البكتيريا الضارة وبالتالي تساعد على الحفاظ على بشرة صحية، والحليب منظف لطيف للبشرة، حيث يحتوى على أحماض ألفا هيدروكسي تقشر خلايا الجلد الميتة لإزالة الأوساخ والشوائب من الجلد وبالتالي ينظف بشرتك.

يساعد عمل الماسك بشكل منتظم على معالجة مشاكل حب الشباب والعسل له خصائص مضادة للجراثيم التي تمنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب وبالتالى يمنع حب الشباب، علاوة على ذلك له خصائص مضادة للالتهابات تهدئ الالتهاب والتهيج الناتج عن حب الشباب. فيتامين C الموجود في اللبن يساعد في علاج حب الشباب والالتهابات والندبات المرتبطة به.

يمنحك العسل والحليب المخلوطان معًا بشرة قوية وشابة، ويساعد العسل في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في البشرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. إلى جانب ذلك ، فإن حمض اللبنيك الموجود في الحليب يجعل البشرة متماسكة ويقلل من ظهور التجاعيد.