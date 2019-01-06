6 أطعمة غنية بالألياف لحماية الجسم من الأمراض المزمنة

ذكر موقع " prevention " الطبى أن هناك عددا من الأطعمة المفيدة لصحة الكلى والكبد والقلب ، نظرا لما تحتويه من مضادات للأكسدة تحارب الالتهاب وتمنع من الأمراض المزمنة ومن أبرزها :

1 الفلفل الأحمر

الفلفل منخفض في البوتاسيوم وله نكهة عالية، ولكن هذا ليس السبب الوحيد ، هذه الخضراوات اللذيذة هى أيضا مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين A، وكذلك فيتامين B6، وحامض الفوليك والألياف ، الفلفل الأحمر جيد لأنه يحتوى على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة ضد بعض أنواع السرطان.

2 القرنبيط

عالى في فيتامين C ومصدر جيد من حمض الفوليك والألياف ، كما أنها معبأة بالكامل من الثنائيات، الجلوكوزينولات وثيوسياناتس المركبات التي تساعد الكبد تحييد المواد السامة التى يمكن أن تضر أغشية الخلايا والحمض النووى .

3 الثوم

يساعد الثوم على منع تكوين اللويحات على أسنانك، ويخفض الكوليسترول ويقلل من الالتهاب.

5 البصل

البصل يحتوى على مركبات الكبريت التى تعطيه رائحة نفاذة ، ولكن بالإضافة إلى جعل بعض الناس يبكون، والبصل هي أيضا غنية في الفلافونويدات، وخاصة كيرسيتين، مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على الحد من أمراض القلب ويحمي ضد العديد من أنواع السرطان ، والبصل منخفض فى البوتاسيوم ومصدر جيد للكروم، وهو معدن يساعد على الكربوهيدرات والدهون والبروتين الأيض

6 التفاح

يعمل على الحد من الكولسترول، ومنع الإمساك، وحماية من أمراض القلب والحد من خطر الإصابة بالسرطان ، عالية في الألياف والمركبات المضادة للالتهابات .