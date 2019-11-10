الذرة المشوية تسلية وصحة حلوة اعرف فوائدها على صحتك
آخر تحديث GMT01:07:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الذرة المشوية تسلية وصحة حلوة اعرف فوائدها على صحتك

العرب اليوم -

العرب اليوم - الذرة المشوية تسلية وصحة حلوة اعرف فوائدها على صحتك

الذرة المشوية تسلية وصحة حلوة اعرف فوائدها على صحتك
القاهرة - العرب اليوم

الذرة المشوية من الأطعمة المسلية التى يفضلها الكثيرون، خصوصا الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب وشكله المبهج، فضلا عن ذلك تحتوى الذرة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة. وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد الذرة المشوية هى:

1: تحتوى الذرة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.
2: يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحمى من عسر الهضم والاضطرابات التى يتعرض لها، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الالياف.
3: تناول الذرة المشوية يعمل على تقوية الأعصاب وحمايتها من التلف والمشاكل التى تتعرض لها.
4: ينصح المرأة الحامل بتناول الذرة المشوية نظرا لاحتوائها على الفوليك أسيد الذى يحافظ على صحة الجنين ويحميه من التشوهات الخلقية.
5: تحتوى الذرة على بعض العناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته الجسم من الأمراض والأوبئة.
6: يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.
7: يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الجلطات والأمراض.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الذرة المشوية تسلية وصحة حلوة اعرف فوائدها على صحتك الذرة المشوية تسلية وصحة حلوة اعرف فوائدها على صحتك



أخبار ذات صلة

GMT 22:38 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

البطيخ الأصفر يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية والعناصر المفيدة للجسم
العرب اليوم - البطيخ الأصفر يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية والعناصر المفيدة للجسم

GMT 22:36 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّفي على أبرز فوائد قناع الحليب والعسل على البشرة
العرب اليوم - تعرّفي على أبرز فوائد قناع الحليب والعسل على البشرة

GMT 22:33 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد العسل المتعددة وقدرته على زيادة الجمال
العرب اليوم - فوائد العسل المتعددة وقدرته على زيادة الجمال

GMT 22:31 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد زيت الزيتون المتعددة وقدرته على زيادة جمال إطلالة الفتيات
العرب اليوم - فوائد زيت الزيتون المتعددة وقدرته على زيادة جمال إطلالة الفتيات

GMT 22:29 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد الصبار لمكافحة التهاب اللثة وأوجاع الأسنان
العرب اليوم - فوائد الصبار لمكافحة التهاب اللثة وأوجاع الأسنان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تنوعت بين التنسيقات الرسمية الفاخرة والشبابية العصرية

أجمل إطلالات النجمات هذا الأسبوع منها كيم كارداشيان

نيويورك - مادلين سعاده

هذا الأسبوع كان حافلًا بالأحداث والمناسبات الخاصة والعامة، والتي شاهدنا فيها نجمات هوليوود وقد اعتمدن أجمل الاطلالات وأكثرها عصرية وأناقة، وقد تنوعت هذه الاطلالات بين التنسيقات الرسمية الفاخرة، وبين التنسيقات الشبابية الأكثر عصرية، ومن هذه الاطلالات تستطيعين أنتِ بدوركِ أن تستوحي بعض الأفكار المميزة لتتألقي بها في مناسباتكِ الخاصة القادمة، ولا سيما أنه كان هنالك تنوع في الأفكار وفي خيارات الأزياء بين الفساتين والبدلات الرسمية، وتنسيقات التنانير مع القمصان وغيرها الكثير، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تفضلين. كيم كارداشيان تخطف الأنظار في اطلالة من الجينز شاهدنا كيم كارداشيان وقد نسقت اطلالة لافتة من الجينز قامت دار بربري Burberry ومديرها الإبداعي ريكارود تيشي Riccardo Tisci بتصميمها خصيصًا لها، وكان عبارة عن توب بقصة ك...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:20 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إليكِ أكثر من 10 موديلات لفساتين سهرة دانتيل مُزينة بالورود
العرب اليوم - إليكِ أكثر من 10 موديلات لفساتين سهرة دانتيل مُزينة بالورود

GMT 22:26 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إنقاذ طائرة أوكرانية تعرضت لحريق عقب هبوطها في مصر
العرب اليوم - إنقاذ طائرة أوكرانية تعرضت لحريق عقب هبوطها في مصر

GMT 02:12 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار ونماذج لديكورات خشب الحائط من توقيع ريهام فرَّان
العرب اليوم - أفكار ونماذج لديكورات خشب الحائط من توقيع ريهام فرَّان

GMT 22:45 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أنور قرقاش يؤكد أنه على إيران الجلوس للتفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكد أنه على إيران الجلوس للتفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج

GMT 02:56 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

لقاء تلفزيوني روتيني يكشف عن مفاجأة صارخة تتعلق بصحافية شابة حسناء
العرب اليوم - لقاء تلفزيوني روتيني يكشف عن مفاجأة صارخة تتعلق بصحافية شابة حسناء

GMT 02:00 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تصاميم ذهبية تمنحك إطلالة مثيرة وجريئة في سهرات شتاء 2020
العرب اليوم - تصاميم ذهبية تمنحك إطلالة مثيرة وجريئة في سهرات شتاء 2020

GMT 01:17 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

35 ألفًا و960 سائحًا يزورون "سيشل" بزيادة قدرها 6.6%
العرب اليوم - 35 ألفًا و960 سائحًا يزورون "سيشل" بزيادة قدرها 6.6%

GMT 02:35 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أفضل أفكار بطاقات زفاف 2020 حسب "ثيم الحفل"
العرب اليوم - تعرف على أفضل أفكار بطاقات زفاف 2020 حسب "ثيم الحفل"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:08 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس الأميركي ينتقد هواتف "آيفون" الحديثة
العرب اليوم - الرئيس الأميركي ينتقد هواتف "آيفون" الحديثة

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 01:45 2015 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

أطباء يحذرون من ممارسة التدريبات الرياضية العنيفة
العرب اليوم - أطباء يحذرون من ممارسة التدريبات الرياضية العنيفة

GMT 06:37 2018 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو

المرصد الملكي يدرس النظام الشمسي لأوّل مرة منذ 60 عامًا
العرب اليوم - المرصد الملكي يدرس النظام الشمسي لأوّل مرة منذ 60 عامًا

GMT 04:31 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر

المقاتلة الأوكرانية "ماتا هاري" تعترف بمعاشرة أهداف رئيسية
العرب اليوم - المقاتلة الأوكرانية "ماتا هاري" تعترف بمعاشرة أهداف رئيسية

GMT 23:06 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبراير

الفنانة قمر تُقلّد كيم كارداشيان بنشرها الصور الجريئة
العرب اليوم - الفنانة قمر تُقلّد كيم كارداشيان بنشرها الصور الجريئة

GMT 21:55 2012 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

بغداد تغرق في بحار أمانتها
العرب اليوم - بغداد تغرق في بحار أمانتها

GMT 01:14 2016 الأحد ,13 آذار/ مارس

لمياء السحراوي تؤكّد أن زوجها الراحل عادل أدهم ترك لها أحلى أرث
العرب اليوم - لمياء السحراوي تؤكّد أن زوجها الراحل عادل أدهم ترك لها أحلى أرث

GMT 20:53 2015 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء اسكتلنديون يقترحون طريقة لوضع كلمات سر مضمونة أكثر
العرب اليوم - علماء اسكتلنديون يقترحون طريقة لوضع كلمات سر مضمونة أكثر

GMT 12:33 2016 الخميس ,21 إبريل / نيسان

وثيقة زواج رسمية تؤكد ارتباط رويدا عطية وعبدالكريم حمدان
العرب اليوم - وثيقة زواج رسمية تؤكد ارتباط رويدا عطية وعبدالكريم حمدان

GMT 06:01 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

اسعار الجنية المصري مقابل عملة اليابان الين اليابانى اليوم السبت
العرب اليوم - اسعار الجنية المصري مقابل عملة اليابان الين اليابانى اليوم السبت

GMT 20:06 2016 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

تعلمي تقنية مكياج الكنتور خطوة خطوة
العرب اليوم - تعلمي تقنية مكياج الكنتور خطوة خطوة

GMT 05:16 2015 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

"العرب اليوم" يرصد فنانين يتزوجون بفتيات أصغر منهم فيموتون سريعًا
العرب اليوم - "العرب اليوم" يرصد فنانين يتزوجون بفتيات أصغر منهم فيموتون سريعًا

GMT 02:01 2015 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

شرب القهوة وحبوب القلب والعنب البري يسبب قرحة في الفم
العرب اليوم - شرب القهوة وحبوب القلب والعنب البري يسبب قرحة في الفم

GMT 04:45 2016 الخميس ,11 آب / أغسطس

أحمد توفيق يُؤكّد أنَّه لعب مع الزمالك بعد الحصول على 12 حقنة
العرب اليوم - أحمد توفيق يُؤكّد أنَّه لعب مع الزمالك بعد الحصول على 12 حقنة

GMT 00:43 2016 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

الإصابة تحرم برشلونة من جهود حارس المرمى الألماني تير شتيغن
العرب اليوم - الإصابة تحرم برشلونة من جهود حارس المرمى الألماني تير شتيغن

GMT 10:32 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

"واتس آب" تُعدل ميزة إعادة إرسال الرسائل لـ 5 أشخاص فقط
العرب اليوم - "واتس آب" تُعدل ميزة إعادة إرسال الرسائل لـ 5 أشخاص فقط

GMT 03:21 2015 الثلاثاء ,28 إبريل / نيسان

اللون الزهري الأفضل في غرف النوم للحصول على الجاذبية
العرب اليوم - اللون الزهري الأفضل في غرف النوم للحصول على الجاذبية
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab