الأردن تسجل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 320453 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 307707 حالات شفاء بعد تسجيل 1461 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4224 حالة.