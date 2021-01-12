المغرب تسجل 801 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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المغرب تسجل 801 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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العرب اليوم - المغرب تسجل 801 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا المستجد
الرباط - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 801 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين بالفيروس إلى 453 ألفا و789 حالة، فى حين تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7 آلاف و784 حالة وأفاد بيان للوزارة بأنه تم تسجيل 1345 حالة تعافى إضافية خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالى حالات التعافى فى البلاد 427 ألفا و351 شخصا.وأشار البيان إلى أن إجمالى الحالات التى تم إجراء التحاليل لها بلغ 4 ملايين و631 ألفا و377 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى شهر مارس الماضي.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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المغرب تسجل 801 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المغرب تسجل 801 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



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