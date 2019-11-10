لا تنتهي فوائد العسل، فبجانب فوائده المتعددة كطعام يمنح طاقة وحيوية للجسم، يلعب أيضاً دوراً بارزاً وسط عالم الجمال وما يقدمه هذا العالم الواسع للفتيات، اللاتى لا يتوقفن عن البحث وراء أبرز تقاليعه التى تمكنهن من الظهور بإطلالة أكثر إشراقاً تخطف الأنظار، لذا يعتبر العسل الأبيض هو أبرز تلك الوصفات الطبيعية البسيطة التى تزيد من جمال وجاذبية الفتيات، خلال التقرير التالى نستعرض فوائد العسل المتعددة وقدرته على زيادة الجمال ،وفقاً لما ذكر على موقع "Wiki How".

فوائد العسل للشعر:

يلعب العسل دوراً مميزاً فى تقويه الشعر ولمعانه، حيث تستخدمه العديد من الفتيات اللائى يبحثن عن أسهل الطرق الطبيعية التى تمكنهن من الحصول على شعر أقوى، ألمع وأطول.

فإليك طريقة إستخدام العسل كماسك فعال للشعر:

المكونات:

عسل.

زيت جوز الهند.

زيت زيتون.

لبن.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم نقوم بتدليك فروة الرأس وأطراف الشعر بالخليط، ثم يترك على الشعر لمدة 20 دقيقة تحت جهاز البخار، وإذا لم يتوفر لديك جهاز بخار، فيتم ترك الخليط 45 دقيقة بدلًا من الـ20، ثم يغسل الشعر جيدًا، ثم يضع قطرات بسيطة من جوز الهند على الشعر بعد الاستحمام.

فوائد العسل للبشرة:

يعمل العسل الأبيض على نضارة البشرة وتفتيحها، كما يعمل كماسك طبيعى وفعال فى شد الجلد، وإزالة البقع الداكنة وغيرها الكثير من المشاكل التى تظهر فى البشرة.

ويمكن إستخدامه عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- قومى بإضافة معلقة من العسل الأبيض على نصف ليمونة.