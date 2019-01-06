فوائد عدم تناول السكر ٤٢ يومًا لمنع الأمراض السرطانية
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فوائد عدم تناول السكر ٤٢ يومًا لمنع الأمراض السرطانية

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العرب اليوم - فوائد عدم تناول السكر ٤٢ يومًا لمنع الأمراض السرطانية

السكر
القاهرة - العرب اليوم

 أكد الدكتور رايموند فرانسيس من خلال ثلاث كتب مدهشة؛ وهم "لا تمرض أبدا" ، و "لا تخش السرطان"، وكتاب"  لا تكن سميناً مرة أخرى" أن تجويع الخلايا المسرطنة هي مفهوم جديد للعلاج، مع التأكيد على ضرورة منع السكر ٤٢ يومًا حتى تمت الخلايا المسرطنة، لأن السكر هو غذاء هذه الخلايا.

وجاء تأليف فرانسيس لهذه الكتب، بعدما مر بتجربة مرض كان فيها الأطباء يائسون من حالته وهو في سن ال 45 عاما، وهو اليوم سنه 75 ولم يصب بأي مرض خلال الخمس عشرة سنة الماضية سوى الزكام ولمرة واحده.

 المفتاح الذي يتكلم عنه الدكتور رايموند في كتبه الثلاثة هو:

الابتعاد عن السكر نهائياً. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي يمد الجسم باحتياجاته.
حيث أكد على التالي:

 السكر هو سبب الإصابة بالزكام والإنفلونزا.

 تناول ملعقة سكر تخفض مناعة الجسم بنسبة 50%.

 شرب علبة كولا تنزل مناعة الجسم لمدة ٦ إلى ٨ ساعات لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.

 السكر يسبب الزهايمر.

 السكر غذاء للخلايا السرطانية، ويمكن الوقاية وعلاج السرطان بالامتناع عن السكر.

 السكر يسبب جميع امراض القلب.

 السكر سبب زيادة الوزن.

 السكر سبب تخزين الدهون.

 كل مرض يصيب الإنسان تجد للسكر علاقة به.

يقول الدكتور:

 إن الآباء لا يقبلون بأن يدخن أبناؤهم أو يشربون الكحول، ولكن يشترون لهم الحلويات التي هي أخطر من الدخان والكحول نفسه.
 كتب هامة جداً، ومفيدة للغاية خلاصتها امتنع عن السكر نهائياً

*بحث تخرج الدكتور صالح فايز في جامعة فرانك فورت في صحة الغذاء معلومات مفيدة :

 (الزبادي) هو أعلى مصدر للكالسيوم حيث يحتوي كأس من الزبادي على 450 مغ. من الكالسيوم. لذلك اجعله من أغذيتك اليومية خاصة قليل الدسم.

 (النعناع) دواء منشط للقلب والدورة الدموية إذا شرب كالشاي بانتظام كما أنه ملين للمعدة والأمعاء ومضغه يخفف من آلام الأسنان ويزيل روائح الفم.
للقضاء على حموضة المعدة يشرب كأس مغلي من النعناع دون إضافة السكر.

(النعناع) يريح من الغازات ويقوي الكبد والبنكرياس ويسكن السعال ويهدئ الأعصاب وحالات الغضب وهو مزيل للأرق ومدر للبول كما أنه هاضم جيد للطعام.
المشروبات الغازية تزيد من كبر حجم خصر المرأة، حتى إن لم تؤد إلى زيادة وزنها❗

 خطأ شائع ترك الجرح دون تغطيته حتى ينشف، الصحيح هو تطهيره وتضميده حتى يلتئم بسرعة بنسبة 40% أكثر.

 المشروبات الغازية تسبب: هشاشة العظام، مشاكل القلب والكلى، السمنة ومرض السكري، تسوس الأسنان.

 خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال أنها تسبب تسارع النبض، تشنجات، جلطات، موت المفاجئ.

 (الشاي الأخضر): رائع لما فيه من مضادات أكسدة يمكنها حمايتك من الإصابة بالسرطان.

 (السالمون) والتفاح والعنب والكرز والتوت البري والسبانخ أنواع من الطعام تحمي خلايا المخ وتقوي الذاكرة.

 خطأ شائع: قول أن شرب الماء أثناء الأكل او بعده يسبب الكرش ويصعب عملية الهضم.

والصحيح: أن الماء لا يسبب الكرش ويساعد على الهضم أفضل من غيره.

احرص على شرب كأس من الماء عند الاستيقاظ من النوم لتعويض فقدان السوائل أثناء النوم ولتنقية الجسم من السموم
 (المشي): لمدة ٣٠ دقيقة يومياً لمدة ٥ أيام اسبوعياً يحميك من: أمراض القلب، السكر، الكآبه، ضغط الدم، كولسترول.

 (الثوم): يساعد على تقليل فرص الإصابة بالسرطان لقدرتة على رفع جهاز المناعة.

(الزنجبيل): تناوله ساخنا في المساء يساعد على حرق الدهون، وإخراج السموم من الجسم. 

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فوائد عدم تناول السكر ٤٢ يومًا لمنع الأمراض السرطانية فوائد عدم تناول السكر ٤٢ يومًا لمنع الأمراض السرطانية



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فوائد عدم تناول السكر ٤٢ يومًا لمنع الأمراض السرطانية فوائد عدم تناول السكر ٤٢ يومًا لمنع الأمراض السرطانية



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