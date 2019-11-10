تتعدد فوائد زيت الزيتون، وتشعر المرأة بمدى أهميته فى حياتها، حيث إنه زيت فعال يساعدها فى إعداد الأكلات الصحية، كما أن له فاعلية خاصة فى عالم جمال المرأة، هذا العالم الواسع التى لا تكف الفتيات عن البحث وراءه لمعرفة أبرز تقاليعه المختلفة التى تمكنهن من الظهور بإطلالة أكثر إشراقا وحيوية، لذا يعتبر زيت الزيتون هو أبرز الوصفات الطبيعية التى يجب أن تتبعها المرأة، فإليك خلال التقرير التالى فوائد زيت الزيتون المتعددة وقدرته على زيادة جمال إطلالة الفتيات، وفقاً لما ذكر على موقع "Wiki How"

فوائد زيت الزيتون للشعر:

لزيت الزيتون فاعلية خاصة فى علاج الكثيرمن مشاكل الشعر، فهو يساعد على إطالته، والتخلص من تقصفه، كما يعمل على كثافته بطريقة فعالة جداً، هذا بجانب قدرته على مساعدة الشعر للتخلص من قشرة الرأس، فقم باستعمال زيت الزيتون على الشعر، من خلال إتباع الوصفات التالية:

- قومى بوضعه بمفرده على جميع اطراف شعرك، ودلكى فروة رأسك به جيداً.

- اتركيه على فروة الرأس طوال الليل، مع تغطيته بغطاء يحفظه.

- ثم قومى بغسله بالماء الفاتر في صباح اليوم الثانى.

وصفة زيت الزيتون والشوفان للبشرة:

- فى وعاء صغير ضيفى ملعقتين من زيت الزيتون إلى ملعقة ونصف من مسحوق الشوفان.

- بعد المزج جيدا افردى الخليط على بشرتك الجافة.

- دلكى البشرة بشكل دائرى لمدة 10 دقائق.

- انتظرى حتى تجف، ثم اغسلى بشرتك بالماء الفاتر.

- كررى ذلك 3 مرات أسبوعيا لتقشير بشرتك بشكل طبيعى.