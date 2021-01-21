سلالات متحورة من كوفيد-19 تشكل خطرا كبيرا على أوروبا

قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ثلاث سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية لأنها تسببت في زيادة معدلات العدوى. وأضاف المركز في تقييم للمخاطر "بناء على المعلومات الجديدة، زادت المخاطر المرتبطة بالتفشي في المجتمع للسلالات الجديدة إلى مرتفعة وشديدة الارتفاع".