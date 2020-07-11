وزارة الصحة تقوم غداً بإجراء فحوصات في عدد من المستشفيات بعد ظهور حالات إيجابية بين ممرضين وممرضات بينهم نحو ٣٠ حالة في مستشفى الزهراء الجديد
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وزارة الصحة تقوم غداً بإجراء فحوصات في عدد من المستشفيات بعد ظهور حالات إيجابية بين ممرضين وممرضات بينهم نحو ٣٠ حالة في مستشفى الزهراء (الجديد)

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العرب اليوم - وزارة الصحة تقوم غداً بإجراء فحوصات في عدد من المستشفيات بعد ظهور حالات إيجابية بين ممرضين وممرضات بينهم نحو ٣٠ حالة في مستشفى الزهراء (الجديد)

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بيروت - العرب اليوم

 وزارة الصحة تقوم غداً بإجراء فحوصات في عدد من المستشفيات بعد ظهور حالات إيجابية بين ممرضين وممرضات بينهم نحو ٣٠ حالة في مستشفى الزهراء (الجديد)

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وزارة الصحة تقوم غداً بإجراء فحوصات في عدد من المستشفيات بعد ظهور حالات إيجابية بين ممرضين وممرضات بينهم نحو ٣٠ حالة في مستشفى الزهراء الجديد وزارة الصحة تقوم غداً بإجراء فحوصات في عدد من المستشفيات بعد ظهور حالات إيجابية بين ممرضين وممرضات بينهم نحو ٣٠ حالة في مستشفى الزهراء الجديد



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واشنطن ـ العرب اليوم

 يبدو أن هذا الأسبوع حمل أسبوع اللون الأسود للمشاهير، بعدما ظهرت أكثر من نجمة من عارضات الأزياء الشهيرة ممن يحظين بمتابعة كبيرة بالإضافة إلى ممثلة شهيرة، وهن يرتدين هذا اللون على مدار أيام الأسبوع، مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذى نسلط خلاله الضوء عليهن.  كاميلا مورنو البداية من كاميلا مورنو عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة النجم ليوناردو دي كابريو التي حرصت على الاستمتاع بوقتها قبل يومين، حيث التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيرها وحدها في شوارع مدينة ماليبو بإطلالة سوداء تماماً من حيث ارتداء الجاكيت أو مظهرها بشكل عام، حيث حرصت أن تكون الكمامة مناسبة لهذا الزي بأن تكون سوداء أيضاً. مارجوت روبي أيضاً ظهرت النجمة التي احتفلت مطلع الأسبوع الجاري بعيد ميلادها الثلاثين أثناء زيارتها لأحد أصدقاءها وهي ترتدي...المزيد

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