الولايات المتحدة تسجل 188,156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 188,156 إصابة جديدة و 4,383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 24,323,846 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 404,689 حالةً.