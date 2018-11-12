المكسرات والأفوكادو من الأطعمة الغنية بفيتامين e

فيتامين E من أهم الفيتامينات التى تحتوى على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الخلايا من التأكسد، ومن الضرورى وجود مستويات كافية من الفيتامين لكى يعمل الجسم بشكل طبيعى، وإذا كنت لا تحصل على ما يكفى، قد تصبح أكثر عرضة للعدوى، وضعف البصر أو ضعف العضلات.

ووفقا لموقع "authoritynutrition"، يجب على الجميع تناول الكثير من الأطعمة الكاملة الغنية بفيتامين E، المتوافرة فى أصناف معينة من الطعام.

فيتامين E هو الفيتامينات الشائعة الموجودة فى معظم الأطعمة، وهناك عدد قليل من الأطعمة، بما فى ذلك زيوت الطبخ، والبذور، والمكسرات هى مصادر غنية بفيتامين E.



1- زيوت ومكسرات تحتوى على فيتامين E

تشمل عددا كبيرا منها مثل (زيت جنين القمح، بذور عباد الشمس، زيت البندق، اللوز، البندق، الفستق، الكاجو، زيت عباد الشمس، زيت اللوز، الصنوبر، الفول السودانى، بذور اليقطين، زيت نخالة الأرز، زيت بذر العنب، زيت القطن، زيت الكانولا).

2- مصادر حيوانية

العديد من الأطعمة القائمة على الحيوانات هى أيضا مصادر جيدة من فيتامين E مثل (اللحم الأحمر، سمك السلمون، القواقع البحرية، الأخطبوط، الجمبرى، سمك القد).



3- الفاكهة

فى حين أن الثمار ليست عموما أفضل مصادر فيتامين E، فإن الكثير منها يوفر كميات جيدة منه، كما أن الفواكه هى أيضا غنية بفيتامين C، الذى يشترك مع فيتامين E كمضاد للأكسدة ويشمل (الأفوكادو، الكيوى، المانجو، البرقوق، الكريز الأسود، المشمش، التوت البرى، الزيتون).

4- الخضروات

(الفلفل الأحمر الحلو، اللفت، البنجر، البروكلى، الخردل الأخضر، السبانخ).

كيف يمكنك الحصول على ما يكفي من فيتامين E؟

يتوافر فيتامين E فى جميع الأطعمة تقريبا إلى حد ما، ولهذا السبب، فإن معظم الناس غير معرضين لخطر نقص فيتامين E.

ومع ذلك فإن الاضطرابات التى تؤثر على امتصاص الدهون، مثل التليف أو أمراض الكبد، قد تؤدي إلى نقصه مع مرور الوقت، خاصة إذا كان نظامك الغذائى لا يحتوى على فيتامين E.

زيادة تناول فيتامين E هو سهل، حتى من دون المكملات الغذائية، على سبيل المثال، إضافة بعض بذور عباد الشمس أو اللوز إلى النظام الغذائى يساعدك فى الحصول عليه.

يمكنك أيضا زيادة امتصاص فيتامين E من الأطعمة قليلة الدهون عن طريق تناولها مع الدهون، من خلال إضافة ملعقة كبيرة من الزيت إلى السلطة.