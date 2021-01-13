1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب و26 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 801 أمس ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 455055 منذ إعلان أول إصابة فى الثانى من مارس من العام الماضي.كما تم تسجيل 26 وفاة جديدة ارتفاعا من 17 أمس، ليرتفع مجمل الوفيات جراء الوباء إلى 781، وتعافى 1927 حالة جديدة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 429278.