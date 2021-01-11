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تونس تسجل 3074 إصابة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - تونس تسجل 3074 إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
تونس ـ العرب اليوم

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 69 حالة وفاة. وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 162,350 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,284.

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تونس تسجل 3074 إصابة بفيروس كورونا تونس تسجل 3074 إصابة بفيروس كورونا



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