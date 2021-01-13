عالم بيولوجيا روسي يذكر سبيلا لإيقاف عملية تحور فيروس كورونا

تحدث عالم البيولوجيا الروسي والبروفيسور في جامعة "سكولكوفو" بموسكو ، غيورغي بازيكين، عن سبل من شأنها إيقاف عملية تحور الفيروس التاجي التي تجعله ينتشر بسرعة غير مسبوقة. وقال إن تقليص كمية الفيروسات التاجية في الكوكب هو أفضل طريقة لمنع فيروس كورونا من التحور واكتساب طفرات جديدة وأعاد العالم إلى الأذهان الدنمارك حيث اتخذت سلطاتها قرارا بقتل 17 مليونا من حيوانات المنك وذلك ليس في سبيل الحيلولة دون إصابة أعداد كبيرة من الناس بفيروس كورونا، إذ أن هذا الإجراء لا يؤدي إلى إصابات كثيرة، مقارنة بانتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.