ما هى الأنواع المختلفة للأمراض الروماتيزمية؟

الأمراض الروماتيزمية هي التهابية وغالباً ما يكون وراؤها اضطراب فى المناعة الذاتية هذا يعني أن الجهاز المناعي يهاجم الأنسجة الصحية عن طريق الخطأ، وتميل الأمراض الروماتيزمية إلى التأثير على الأجزاء التالية من الجهاز العضلي الهيكلي وهى المفاصل، العضلات، العظام، الأوتار والأربطة.

وقد تشاهد الأمراض الروماتيزمية منتشرة تحت المصطلح العام "التهاب المفاصل"، في حين أن الأمراض الروماتيزمية تشمل بعض أشكال التهاب المفاصل، فإنها تشمل أيضًا العديد من الحالات الأخرى.

ما هي الأعراض الأكثر شيوعا؟

تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لأمراض الروماتويد:

الأوجاع والآلام وغالبًا لا تشمل المفاصل دائمًا.

تورم والذي يمكن أن يكون داخل وحول المفاصل أو في أجزاء أخرى من الجسم.

تصلب أو نطاق محدود من الحركة.

الشعور بالتعب.

الشعور بالضيق أو المشاعر العامة للتوعك.

حمى.

فقدان الوزن.

كل نوع من أنواع الأمراض الروماتيزمية يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، ويكون له أعراض فريدة، لا تؤثر أمراض المناعة الذاتية فقط على المفصل ولكن يمكن أن تؤثر على العديد من أجهزة الجسم