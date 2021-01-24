لبنان تسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 50 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 279579 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2340 حالةً.