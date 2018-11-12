عقد فريق من الباحثين الأمريكيين مقارنة بين كميات مضادات الأكسدة الموجودة فى مختلف أنواع الفطر، فعثروا على أن كميات هذه المضادات تختلف من نوع فطر إلى نوع آخر حيث أن قبعة الفطر هى التى تحتوى على كميات أكثر من مضادات الأكسدة عن أرجله .

وأكد البروفسور الأمريكي روبير بلجان الخبير في التغذية النباتية في جامعة بن ستات الأمريكية أن الدول التى تأكل الفطر الذى يحتوى على مضادات الأكسدة /ارغوثيوئين وجلوتاتيون/ أقل عرضة من غيرها للأمراض المرتبطة بتدهور الخلايا العصبية فى المخ حيث أن الجسيمات المضادة للأكسدة تكافح الضغط المؤكسد المرتبط بالعديد من أمراض الشيخوخة مثل أمراض الشريان التاجى والزهايمر والسرطان.