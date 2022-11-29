مليونا جرعة من لقاح الكوليرا الفموي تصل إلى سوريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها اليوم، وصول شاحنات تحمل مليوني جرعة من لقاح الكوليرا الفموي (OCV) إلى العاصمة السورية دمشق، منذ إعلان تفشي المرض في 10 سبتمبر.



وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من حالات الإسهال المائي الحاد المشتبه بها في جميع المحافظات، مضيفة "كل من البالغين والأطفال معرضون لخطر الإصابة بالمرض، لكن الأطفال غالبًا لا يتحملون وطأة المرض الشديد والوفاة،



قالت ممثلة اليونيسف بالنيابة، غادة كجهجي: إن شراء اللقاحات وإيصالها في الوقت المناسب هو أولوية قصوى لليونيسف، حيث يستمر الإبلاغ عن الحالات في سوريا.

وسيتم استخدام اللقاحات في حملة تحصين تبدأ في 4 ديسمبر للوصول إلى الفئات الضعيفة في المحافظات الأكثر تضرراً، وهي: حلب والرقة الحسكة ودير الزور.



وأوضحت أن "الكوليرا خطر على الصحة العامة يؤثر على صحة السكان ويفرض تكاليف باهظة على أنظمة الصحة العامة