الولايات المتحدة تسجل 220,887 إصابة مؤكدة و 2,083 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية, 220,887 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) و 2,083 حالة وفاة. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,322,956 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 373,167 حالة وفاة.