لوكسمبورغ تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ اليوم 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ 49319 إصابةً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 562 حالةً.