أعربت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تفشي عدد من طفرات فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم. وأكدت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي أمس الثلاثاء، تسجيل إصابات بطفرة الفيروس التاجي المعروفة بـVOC 202012/01 التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا في 14 ديسمبر في 50 دولة حتى اليوم، فيما تفشت السلالة المعروفة بـ501Y.V2 والتي تم تسجيلها لأول مرة في 18 ديسمبر وظهرت في جنوب إفريقيا، في 20 دولة ومنطقة.