تونس تسجل 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 81 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 207468 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6680 حالة.