فوائد مذهلة للمشروب الساخن اللذيذ السحلب الشتوي

يكثر تناول مشروب السحلب مع قدوم فصل الشتاء، ويلجأ الناس إلى المشروبات الشتوية الساخنة اللذيذة، والتي يعتبر السحلب من أهمها وأشهرها، وعلى عكس ما يظنه الناس بأنه من مشتقات الحليب لأنه يشبهه في الطعم واللون، في الحقيقة هو نبات يزرع في العديد من الأماكن حول العالم.

ويحتوي نبات السحلب على بعض المواد الصمغية والهلامية، ومواد معدنية مثل الكالسيوم، وبروتين وألياف غذائية وبعض أنواع الزيوت المتطايرة والنشا، عدا عن السكر والكثير من السعرات الحرارية، ويحتوي على عديد العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام والمفاصل من أهمها الكالسيوم.

ويعدّل السحلب الحالة النفسية و المزاجية للشخص، و يخلصه من التوتر و القلق، ويساعد في زيادة الوزن لمن يريد ان يُزيد وزنه أو مَن يعاني من النحافة، ويعالج حالات الإسهال، قرحة المعدة، و يوقف نزيف المعدة، يعالج مشاكل القولون، يعالج الدوسنتاريا، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في حل مشاكل الرحم، خصوصاً نزيف الرحم، حيث يوقف النزيف في وقت قياسي، يحتوي على نسبة عالية من السكروز حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة له، ويساعد في إعطاء الجسم الشعور بالدفء في فصل الشتاء.

لا توجد تحذيرات طبية بشأن تناول السحلب، لكن يجب تناوله بنسب معتدلة وعدم الإفراط في تناوله، لتفادي حدوث نتائج عكسية، فهو يعتبر قابض للمعدة و الأمعاء، لذا فتناوله بكثرة قد يسبب الإمساك. وبالطبع فإن تناوله بكثرة قد يسبب زيادة ملحوظة في الوزن، ذلك بسبب إحتوائه على النشا و السكريات

طريقة عمل مشروب السحلب

المكونات:

2 كوب من الحليب السائل

3 ملاعق صغيرة من السكر

6 ملاعق صغيرة من السحلب

2 ملعقة صغيرة من جوز الهند

2 ملعقة صغيرة من الزبيب

ملعقتان صغيرتان من المكسرات المطحونة

كمية من القرفة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

ضع الحليب في قدر صغير، و ضعه على نار متوسطة، أضف السكر مع التقليب جيداً، حتى يذوب في الحليب، أضف السحلب تدريجياً، حتى يصبح الخليط سميك القوام، ثم إتركه يغلي لمدة دقيقتين، وضع السحلب في أكواب التقديم، و ضع فوقه المكسرات، جوز الهند، الزبيب و القرفة .