لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا

الأمريكية لقاحا جديدا عبارة عن بخاخ للأنف، وقد بدأت في لندن تجارب الجيل القادم من COVID-19 مع إعطاء الجرعة الأولى من لقاح جديد، وذلك في منشأة للحجر الصحي في لندن أحد اللقاحات الأولى من الجيل التالي، وهو عبارة عن جرعة واحدة لا تحتاج إلى إبر وتضخ داخل الأنف، من لقاح حي موهن لفيروس COVID-19

وقال كاثال فري، الرئيس التنفيذي لشركة Open Orphan التي تدير التجارب في بيان، انه يحتاج اللقاح إلى إثبات أنه آمن وفعال في ثلاث مراحل تجريبية متدرجة، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر ويوضح روبرت كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة Codagenix، انه يختلف اللقاح الجديد COVI-VAC عن اللقاحات المتوفرة تجاريًا في الوقت الراهن؛ حيث إنه يستخدم "شكلًا ضعيفًا من الفيروس الذي لن يسبب المرض بل سيولد استجابة مناعية قوية.