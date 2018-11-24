فوائد الفول السوداني للحد من إصابة المواليد بالربو

ثبتت دراسة أميركية حديثة أن تناول النساء الحوامل للفول السوداني يُسهم في الحد من إصابة أطفالهن بمرض الربو في المستقبل.وبحسب ما نشرته الدورية العلمية الأميركية للصحة، ونقلته صحيفة "المدينة" السعودية،

أثبت علماء من جامعة هارفارد أن الأطفال المولودين لأمهات تناولن الفول السوداني مرة واحدة في الأسبوع كحدّ أدنى خلال فترة الحمل أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 21%.أما النساء اللاتي تناولن الفول السوداني والجوز واللوز هم أقل عرضة للإصابة 25%.

واعتمدت الدراسة على البحث في المعطيات حول 62 ألف امرأة من الدنمارك أجبن عن أسئلة تتعلق بإصابة أبنائهن بالربو في الفترة ما بين 18 شهرًا و7 سنوات. كما تطرّقت الدراسة إلى العلاقة بين تناولهن الفول السوداني واللوز والجوز خلال فترة الحمل.