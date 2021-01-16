لوكسمبورغ تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48765 إصابةً، وبلغت حصيلة الوفيات 552 حالةً.