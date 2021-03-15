عندما نتحدث عن افضل اصناف الطعام على الاطلاق، تأتي الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة في رأس قائمة هذه الاصناف وفي مقدمها التوت.



وهناك انواع عديدة من التوت وكلها تمتاز بخاصية محاربة السرطان فضلاً عن خصائص صحية أخرى.

في موضوعنا اليوم، سنتطرق الى فوائد توت العليق في خفض سكر الدم ومحاربة السرطان بحسب معلومات أوردها موقع “الكونسلتو” نقلاً عن موقع “روسيا اليوم”.

يحافظ توت العليق على نسبة السكر منخفضة ويعزز صحة القلب

فوائد توت العليق في خفض سكر الدم والوقاية من السرطان

يمتاز توت العليق كواحد من الفواكه الغنية بالكيرستين وحمض الغاليك، وهما مركبات الفلافونويد المرتبطة بوظيفة القلب الصحية، كما يحميان من مرض السمنة.

ويساعد تناول توت العليق على تعزيز حياة الخلايا السليمة، وفي الوقت ذاته تنظيم موت الخلايا التالفة بشكل طبيعي.

يحتوي توت العليق على نسبة مماثلة من مضادات الاكسدة مثل الفراولة، لكن نصف كمية التوت الاسود وربع التوت الازرق. وبحسب العديد من الدراسات، تمتاز مستخلصات التوت بتأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل امراض القلب والسكري والسمنة والسرطان.

توت العليق يخفض السكر في الدم

من ناحية أخرى، فإن توت العليق لا يرفع مستويات السكر في الدم. وعلى الرغم من عدم تحديد المؤشر الجلاسيمي لتوت العليق، إلا ان معظم التوت يقع في خانة نسبة السكر المنخفضة في الدم.

وكانت دراسات أجريت على الحيوانات، خلصت الى ان توت العليق قد يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن مقاومة الانسولين، كما أظهرت الفئران المستخدمة في التجارب أدلة أقل على مرض الكبد الدهني.

فوائد توت العليق في خفض سكر الدم والوقاية من السرطان

العلاقة بين توت العليق ومحاربة السرطان

كما خلصت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، الى أن لتوت العليق قدرة كبيرة على التخلص من خلايا سرطان المعدة والقولون.

وأوضحت الدراسة أنه وعلى الرغم من أهمية القدرة المضادة للأكسدة لمستخلصات التوت في منع تكاثر الخلايا السرطانية، إلا ان الخصائص الأخرى لمستخلصات التوت مسؤولة عن جزء كبير من نشاطها المضاد للتكاثر.





وكان الهدف من الدراسة، تقييم الأدوار النسبية لمستويات الأس الهيدروجيني المنخفضة، وارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في التخلص من 3 أنواع من الخلايا بواسطة مستخلص مائي من التوت الأحمر.

علاقة التوت وصحة القلب

تجدر الاشارة الى ان توت العليق ممتاز لجهة تعزيز صحة القلب، بفضل محتواه من مضادات الاكسدة المعروفة بإسم الأنثوسيانين، والتي تحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

كما أظهرت بعض الدراسات ان توت العليق يسهم في خفض الكوليسترول الضار، الذي يعد مقدمة قاتلة لامراض القلب.





وفي إحدى الدراسات التي استمرت لمدة 18 عاماً بقيادة الدكتور إريك ريم، الأستاذ المساعد في كلية هارفارد للصحة العامة، وكلية الطب بجامعة هارفارد، وجد الباحثون أن النساء اللائي تناولن معظم الفراولة والتوت الأزرق كن أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 34%.

وفضلاً عن خصائصه المضادة للسرطان، فإن التوت غذاء ممتاز للدماغ، وهناك دليل علمي على ان استهلاك التوت يساعد في منع التدهور المعرفي الذي يعاني منه البعض نتيجة التقدم بالسن.