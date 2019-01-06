فوائد العنب في تقوية النظر والحفاظ على شبكة العين

يعاني كثير من الأشخاص من ضعف البصر في مراحل متقدمة من العمر، وقد أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الإكثار من تناول العنب، يحافظ على صحة شبكة العين وبنيتها الداخلية وتقوية النظر وتقليل احتمالات الإصابة بالعمى أو ضعف البصر.

واختبرت الدراسة تأثير العنب على صحة شبكية العين على الفئران، حيث تم إطعام مجموعة ببودرة عنب مجفف، بما يعادل 3 حصص من العنب في اليوم للإنسان، مع مراعاة ضبط مستوى السكر، ومجموعة أخرى لم تتناول العنب، وبينت النتيجة تقوية البنية الداخلية لشبكية العين وخلاياها المستقبلة للضوء وسمكها ووظائفها لدى الفئران، فيما لحقت بالمجموعة التي لم تتناول العنب ضمن نظامها الغذائي أضرار في شبكية أعينهم، مع انخفاض العنب 40% من الخلايا المستقبلة للضوء وتدهور في النشاط البصري.

وتعزز نتائج الدراسة بقوة التأثير الإيجابي والفوائد الصحية الجمة للعنب على صحة العين، حيث أن العنب غني بفيتامين سي وكيه وبيتا كاروتين الذي يسهم في تخلص الجسم من الجذور الحرة المدمرة للخلايا الصحية والسموم.