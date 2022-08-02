إسرائيل تسجيل أكبر حصيلة وفيات جديدة بكورونا خلال يوليو

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 375 وفاة بفيروس كورونا في شهر يوليو، في أعلى حصيلة وفيات منذ تجدد انتشار الفيروس في فبراير. ومن المحتمل أن يرتفع الرقم لأن وزارة الصحة الإسرائيلية تقوم عادة بتحديث معطيات الوفيات بصورة متأخرة ويتضح من المعطيات أن المعدل اليومي للوفيات الشهر الماضي بلغ 12 حالة وفاة، وبلغت الذروة في 14 يوليو حين سجلت 22 حالة وفاة.