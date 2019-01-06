تعرفي على فوائد فاكهه اليوسفي في الوقاية من الأمراض

إن اليوسفي هو أحد أنواع الفواكه المالحة وهو يشبه البرتقال ولكنه أصغر منه بعض الشيء، كما أن إضافة اليوسفي إلى سلطات الفواكه والحلويات يعطيها مذاقا لذيذا، وعندما تعرف الفوائد الصحية العديدة لليوسفي سوف تحرص على أن تجعله جزءا أساسيا في نظامك الغذائي حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة كفيتامين أ، ج وصبغات الفلافونويدز وحمض الفوليك وعنصر البوتاسيوم والألياف وهذه المواد مفيدة لصحة كل أجزاء الجسم بداية من الأحماض النووية بالخلية وحتى العظام والقلب، وتختلف الفائدة الصحية في اليوسفي عن البرتقال في أنه يكون أعلى في نسبة الحديد وفيتامين أ وأقل قليلا في فيتامين ج.

و تحتوي ثمرة اليوسفي على حوالي 52 ملليجرام من فيتامين ج وهي تعادل تقريبا نصف الكمية التي يحتاجها الجسم منه يوميا، وهو فيتامين هام جدا لصحة الإنسان حيث أنه يعمل على بناء الكولاجين الضروري للجلد وبناء الأنسجة والأوتار والأربطة في العظام وتعويض الخلايا التالفة في الجروح كما أنه يقوي الجهاز المناعي وييهاجم الشقائق الحرة وبذلك يقلل من خطر الإصابة بالسرطان كسرطان الثدي والقولون والمرئ والمعدة بالإضافة لذلك فإن فيتامين ج يساعد الجسم على امتصاص بعض الأملاح الهامة.

و تحتوي أيضا ثمرة اليوسفي على نسبة 1328 وحدة دولية من فيتامين أ، ووفقا لمنظمة الصحة فإن احتياج الرجل من فيتامين أ يساوي 3000 وحدة دولية وتحتاج المرأة 2333 وحدة دولية وبذلك يمد اليوسفي الجسم بنصف الكمية التي يحتاجها تقريبا من فيتامين أ، ولهذا الفيتامين فوائد صحية جمة حيث يعتبر مهم جدا للنظر خصوصا للأطفال ولذلك فإن أي نقص في هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى، وله كذلك دور في بناء خلايا الدم ولهذا فهو هام جدا للمرأة الحامل .

و تحتوي ثمرة اليوسفي متوسطة الحجم على 14 ملليجرام تقريبا من حمض الفوليك، وهو أحد أهم فيتامينات ب المفيد جدا لصحة الجسم حيث أنه يلعب دور هام في بناء الخلايا لأنه يساعد على بناء الأحماض النووية (DNA, RNA) مما يجعله أحد أهم الفيتامينات لنمو الجسم خصوصا في مراحل الحمل والرضاعة للأجنة والأطفال، كما أنه يحمي الحمض النووي DNA من الطفرات التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، وله كذلك دور هام في بناء كرات الدم الحمراء.

وتحتوي على البوتاسيوم وهو موجود في ثمرة اليوسفي متوسطة الحجم بنسبة 146 ملليجرام تقريبا وهذا العنصر مهم لكل أجزاء الجسم حيث أنه ضروري لتحسين وظائف الكلى والأعصاب والعضلات والقلب والجهاز الهضمي، كما أنه يمنع هشاشة العظام ويمنع ارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالجطات الدماغية .

إن الألياف الغذائية تعتبر مهمة جدا للصحة حيث أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون والسمنة وارتفاع الكولستيرول، كما أنها تقوي الجهاز المناعي وتقوي الذاكرة، وثمرة اليوسفي تحتوي على 3.5 جرام تقريبا من الألياف الغذائية وهي تعادل 10 % من نسبة الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا.