طبيب البيت الأبيض يؤكد نتائج أن ترامب ليس معديا تستند لبيانات المراكز الأميركية

أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، أن النتائج التي تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس معديا، تستند لإرشادات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وقال في بيان له: "نتائج فحوص ترامب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية".