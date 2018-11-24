الالتواء "Sprain" من أكثر الأشياء التى تسبب الألم وهو إصابة للرباط الذى يجمع عظمتين معاً إما فى الكاحل أو الرسغ أو الركبة، ومن خلال "صحتك فى وصفة" يمكننا استخدام الخل والكركم لتخفيف ألم التواء الكاحل والركبة والرسغ، بحسب موقع "step to health".

اعراض الالتواء



أيًا كان جزء الجسم الذى يصاب بالالتواء، سيكون من المؤلم لمسه، ويتعرض للورم ويتحول عادةً إلى لون مختلف وأهم الأعراض هى:

-آلام المفاصل أو العضلات.

-التهاب.

-تورم .

-تصلب المفاصل.

-حرارة فى المنطقة المصابة.

وصفة الماء والخل والملح لتخفيف ألم الالتواء



يساعد الخل والملح على علاج أعراض الالتواء ولهم تأثيرات مهدئة لتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية والحد من الالتهابات.

المقادير

كوب من الخل (250 مل)

ملعقتان كبيرتان من الملح (30 جرام)

4 أكواب ماء (لتر واحد)

طريقة الوصفة



-أغلى الماء فى وعاء وبعد الغليان اتركه يهدأ لمدة 20 دقيقة.

-أضف الملح والخل واغمر مفاصلك المصابة بالالتواء فى الماء.

-يمكنك تكرار هذا الأمر مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم.

الكركم له خصائص مضادة للأكسدة، ومضاد للالتهابات والتشنج، كما يساعد على الاسترخاء، ومسكن قوى للألم، لذلك فهو علاج مفيد لأعراض الالتواء.

المقادير



2 ملعقة كبيرة من الكركم (30 جرام)

5 ملاعق كبيرة من الماء (75 مل)

طريقة الوصفة



امزج المكونات حتى تصبح عجينة.

ضعها على المفصل المصاب ثم غطيه بضمادة وأتركها لمدة 10 ساعات.

استمر فى هذه الوصفة لمدة أسبوع.