رقم قياسي لوفيات كورونا في بريطانيا وجونسون يصرح قلقون بشأن السلالة البرازيلية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن حكومته "قلقة بشأن البديل البرازيلي الجديد" لفيروس كورونا، وإنها "تتخذ خطوات" لحماية البلاد، فيما كان هناك رقم قياسي جديد للوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية وقال جونسون أمام لجنة برلمانية: "نحن قلقون بشأن البديل البرازيلي الجديد، ولهذا السبب لدينا بالفعل إجراءات صارمة، كما تعلمون، لحماية هذا البلد من الإصابات الجديدة القادمة من الخارج".