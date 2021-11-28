فرنسا تعلن عن رصد 8 أشخاص يشتبه بإصابتهم بمتحور أوميكرون
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فرنسا تعلن عن رصد 8 أشخاص يشتبه بإصابتهم بمتحور "أوميكرون"

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العرب اليوم - فرنسا تعلن عن رصد 8 أشخاص يشتبه بإصابتهم بمتحور "أوميكرون"

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باريس - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

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فرنسا تعلن عن رصد 8 أشخاص يشتبه بإصابتهم بمتحور أوميكرون فرنسا تعلن عن رصد 8 أشخاص يشتبه بإصابتهم بمتحور أوميكرون



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