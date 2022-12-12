الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة استقر عند ٢٧١ ألفا و١٤٧ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٥٩٨ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.