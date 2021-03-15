النظام الغذائي التنزاني يقلل من خطر الالتهابات والسرطان
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النظام الغذائي التنزاني يقلل من خطر الالتهابات والسرطان

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العرب اليوم - النظام الغذائي التنزاني يقلل من خطر الالتهابات والسرطان

السرطان
القاهرة ـ العرب اليوم

أظهرت دراسة نشرت في مجلة نيتشر إميونولوجي، بأن النظام الغذائي التنزاني يساعد على محاربة الالتهابات والوقاية من السرطان.

وقد أجريت الدراسة على مجموعة من التنزانيين الذين يمليون إلى اتباع نظام غذائي غربي، ومجموعة أخرى من التنزانيين الذين يعيشون في المناطق الريفية ويميلون لتناول الأطعمة التنزانية التقليدية.
ووجد الباحثون أن المجموعة الأولى التي اتبعت نظاماً غذائياً غربياً غنياً باللحوم الحمراء والكربوهيدرات والسكر، كانوا عرضة للالتهابات أكثر من الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة التنزانية التقليدية.

وقال الباحثون، إن النظام الغذائي التقليدي في تنزانيا الذي يشمل كميات كبيرة من المنتجات التي تحتوي على الفلافون، بما في ذلك الدخن والذرة الرفيعة والخضروات، لها خصائص مضادة للالتهابات.


 
من المحتمل أن يساهم هذا في استجابة مناعية أكثر توازناً، مع غياب الالتهابات المرتبطة بمضاعفات التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية.


 
يشمل النظام الغذائي التنزاني أيضاً مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بجميع المغذيات مثل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، التي تعتبر أساسية للحفاظ على الصحة المثلى.


 
وقال أستاذ التغذية في جامعة هارفارد، وفائي فوزي، إن النظام الغذائي التنزاني، يعتبر نظاماً متوازناً ومتنوعاً يعزز الصحة، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.

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النظام الغذائي التنزاني يقلل من خطر الالتهابات والسرطان النظام الغذائي التنزاني يقلل من خطر الالتهابات والسرطان



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