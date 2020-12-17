الولايات المتحدة تسجل 236,913 إصابة مؤكدة و 3,435 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 236,913 إصابة مؤكدة و 3,435 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 16,756,581 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 306,427 حالة وفاة.

