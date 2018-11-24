تعرفى على فوائد كثيرة ورائعة يوفرها الفطر لبشرتك

الفطر أو (المشروم) هو المصدر النباتي الوحيد لفيتامين "د"، والذي تتوالي الأدلة على أنه يلعب أدواراً عديدة في الجسم أكثر مما كنا نعتقد، سواء بالنسبة للمناعة، وحرق الدهون، ومقاومة الالتهابات. لكن مكاسب أكل الفطر لا تقتصر على هذا الفيتامين وحده، فهذا الطعام الغني بالمغذيات يمنح البشرة وحدها مجموعة رائعة من الفوائد.

* يحتوي الفطر على حمض الهيالورونيك الذي يعمل كمرطّب داخلي للبشرة.

* يمتاز الفطر بمحتواه من مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، والتي تحافظ على نقاء البشرة، وتقاوم التجاعيد، كما تحمي من الالتهابات والإكزيما.

* من الأحماض التي يحتوي عليها الفطر أيضاً حمض الكوجيك الذي يحد من تاثير علامات الشيخوخة على الجلد ويجعلك تبدو أصغر من سنك.

* يعمل حمض الكوجيك كمنعّم للبشرة، ويساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

* فيتامين "د" من العناصر الطبيعية التي تقي من حب الشباب.