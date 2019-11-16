اكتشفي أهم فوائد ماء الليمون الصحية

قد لا يبدو تناول ماء الليمون ( أو الحامض ) لأكثر من مرة في اليوم مناسبًا لك، لكن ما يحمله ماء الليمون من فوائد صحية سيحفزك على الالتزام بشربه يوميًا وفي الصباح، اكتشفي معنا أهم فوائد ماء الليمون الصحية.

يحتوي عصير الليمون أو ماء الحامض على فيتامين س ( C ) الذي يعمل على تجديد الجلد، ويعزز جمالك، ويقوم بدور كبير في فقدان الوزن.

اكتشفي معنا في " عرب فاشون " أهم فوائد ماء الليمون الصحية

. فقدان الوزن

أهم فوائد ماء الحامض الصحية

فقدان الوزن من أهم فوائد ماء الليمون الصحية لذلك تناولي كوبًا من عصير الليمون الدافئ ثلاث مرات يوميًا يساعد في فقدان الوزن، حيث أن الليمون يحتوي على مضادات للأكسدة وحمض الستريك الذيّن يساعدان على حرق الدهون.

اشربي كوبًا من عصير الليمون الدافئ صباحًا قبل وجبة فطورك لتحصلي على نتائج مذهلة.

. يمكنك استخدامه كبديل للكافيين

تناولي عصير الليمون الدافئ في الصباح بدلاً عن قهوتك وبديلاً عن الكافيين المدر للبول حيث أنه أيضًا يساعد على ادرار البول ويساعدك في التخلص من السموم والرواسب التي تترسب في الكُلى والمثانة البولية وعلاج التهابات الجهاز البولي.

. نفس منعش

أهم فوائد ماء الحامض الصحية

نعاني جميعًا من رائحة النفس الكريهة في الصباح، ولكن يمكنك تناول كوب من ماء الليمون الدافئ لتشعري بنفس منعش.

يخفف الحامض أيضًا من آلام الأسنان واللثة التي قد تكون سببًا في رائحة النفس الكريهة.

. تعزيز وتقوية المناعة

أهم فوائد ماء الحامض الصحية

إن نسبة فيتامين س الموجودة في ماء الحامض يساعد جسمك في محاربة البكتيريا والفيروسات والتئام الجروح وتعزيز وتقوية المناعة.

. العناية بالبشرة وترطيبها

عصير الليمون الدافئ يعمل على ترطيب البشرة، ويعمل على تجديد الجلد، ويحتوي على مضادات للأكسدة التي تمنع ظهور التجاعيد المبكرة لتحصلي على بشرة نضرة ونقية.

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