البرازيل تسجل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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البرازيل تسجل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - البرازيل تسجل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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برازيليا - العرب اليوم

أعلنت البرازيل، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا في استمرار لتسارع انتشار الجائحة في البلاد.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

المصدر: RT

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البرازيل تسجل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا البرازيل تسجل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا



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