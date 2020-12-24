وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 190 ألفاً

سجلت البرازيل 58428 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) و 762 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلتين يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7423945 ، والوفيات 189982.