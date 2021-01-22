أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم أن مرفق كوفاكس، الذي تقوده المنظمة والهادف إلى توفير وصول عادل إلى لقاحات كورونا للبلدان خاصة منخفضة الدخل منها، وقع اتفاقا اليوم الجمعة مع شركة (فايزر– بيونتك) لحصول "كوفاكس" على 40 مليون جرعة