التوت لا ينضب من مضادات الأكسدة

ذكرت أحدث الأبحاث الطبية أن عصير التوت وخاصة البري منه يعد معينا لا ينضب من مضادات الأكسدة الهامة وغني بالعناصر الغذائية يجب علي كثيرين الاهتمام بتناوله علي مدار العام. وقالت فيكي نيومان مدير خدمات التغذية والوقاية من السرطان بجامعة "كاليفورنيا" الأميركية إن التوت البري يحتوي علي عديد من الفوائد الصحية بسبب غنائه بمضادات الأكسدة المهمة لرفع مناعة الجسم وتعزيز كفاءة وآلية عمل الجهاز المناعي، بالإضافة إلي تمتعه بخواص مضادة للالتهابات وتحسين صحة المسالك البولية والحد من أمراض القلب واللثة بالإضافة إلي مكافحة السرطان. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالي فيه الأبحاث الطبية المؤكدة علي الفوائد الصحية المهمة التي يحتويها التوت بأنواعه خاصة البري حال إدراجه في نظام غذائي يحتوي علي الحبوب الكاملة. ويعد التوت بالنسبة للكثيرين عصير للاسترخاء والاستمتاع به في الإجازات والأعياد حيث لا يتناوله الأمريكيون سوي في عيد الفصح وأعياد الميلاد.

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