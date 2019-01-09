حقنة توقف تطور الزهايمر

ابتكر الباحثون في جمعية الزهايمر ببريطانيا حقنة توقف مرض الزهايمر في بدايته، وتوقعوا طرحها في الأسواق قريبا.

ونقلت "ديلي ميل" عن الجمعية قولها إن الإنجازات الأخيرة في اضطراب الذاكرة قد أوصلت الباحثين إلى "نقطة تحول" في هذا الشأن.

وأوضحت أن الحقنة تعمل عن طريق إيقاف نشاط الجينات التي تلعب دورا رئيسيا في تطور المرض.

وحدد الباحثون 25 جينا تزيد بشكل كبير من مخاطر إصابة الإنسان بالزهايمر، وقد أظهرت التجارب الخاصة بالمرضى نتائج ملحوظة في هذا الشأن.

ويعاني حوالي 5.7 مليون شخص من الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من الخرف في الولايات المتحدة، فيما يعاني أكثر من 850 ألف بريطاني من الخرف.