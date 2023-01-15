ارتفاع معدل الإصابة بمتحورات فيروس كورونا في لبنان منذ مطلع 2023
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ارتفاع معدل الإصابة بمتحورات فيروس كورونا في لبنان منذ مطلع 2023

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العرب اليوم - ارتفاع معدل الإصابة بمتحورات فيروس كورونا في لبنان منذ مطلع 2023

فيروس كورونا
بيروت_ العرب اليوم

أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاعا تدريجيا في معدل الإصابات اليومية بمتحورات فيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم.

وسجلت الوزارة في تقريرها اليومي، ارتفاع معدل الإصابات على مدى الأيام السبعة الأخيرة ليصل متوسطها إلى 219 حالة في اليوم، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية ظهور فيروس كورونا في البلاد إلى 1225251 حالة، فيما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة ضمن 7 وفيات على مدار الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب كورونا إلى 10760 حالة.

وارتفعت نسبة استعمال أسرة العناية المركزة في البلاد إلى 17 % بواقع 31 سريرا من بين 183 سريرا تم تخصيصها لمصابي كورونا، كما بلغت نسبة إيجابية الفحوصات المعملية 14.4%، وهو ما أدى إلى تصنيف التفشي المجتمعي للفيروس في البلاد عند المستوى 3 وهو من المستويات متوسطة الخطورة.

وفي ثاني أيام العام الحالي، سجلت البلاد متوسط إصابات بلغ 103 حالات في اليوم وهو معدل مرتفع مقارنة بمتوسط الإصابات في شهر ديسمبر الماضي والذي ناهز الـ 50 حالة يوميا.

 

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ارتفاع معدل الإصابة بمتحورات فيروس كورونا في لبنان منذ مطلع 2023 ارتفاع معدل الإصابة بمتحورات فيروس كورونا في لبنان منذ مطلع 2023



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