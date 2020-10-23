ترامب لا يوجد ضمانات لتوفير لقاح كورونا وأعتقد أنه سيكون جاهزا خلال أسابيع
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ترامب لا يوجد ضمانات لتوفير لقاح كورونا وأعتقد أنه سيكون جاهزا خلال أسابيع

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العرب اليوم - ترامب لا يوجد ضمانات لتوفير لقاح كورونا وأعتقد أنه سيكون جاهزا خلال أسابيع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع، مشيرا إلى أنه ليس لديه موعد محدد لتطويره وتوزيعه، ولكن سيكون هناك ملايين الجرعات الجاهزة خلال أسابيع.

وأضاف ترامب، فى المناظرة الرئاسية الأخيرة عند سؤاله عما إذا كان لديه ضمان بإنتاجه خلال أسابيع "لا ، ليس لدى ضمان، لكنني أعتقد أنه سيكون بحلول نهاية العام".

وأشارت المنسقة ويلكر إلى أن الخبراء قالوا إن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن يتوفر اللقاح على نطاق واسع وستظل الأقنعة ضرورية حتى عام 2021.

قال ترامب: "أعتقد أن الجدول الزمني الخاص بي سيكون أكثر دقة".

وسألته عن الشركات التى تعمل على إنتاج اللقاح خلال أسابيع، فأجاب جونسون أند جونسون ومودرنا يقومان بعمل جيد للغاية.

وقال ترامب، إنه كرئيس للولايات المتحدة لم يستطع البقاء فى قبو والاختباء فى البيت الأبيض، وكان عليه مقابلة الناس لأن هذا واجبه.

وأكد الرئيس الأمريكى أنه تعلم كثيرا من إصابته بالفيروس والتعافى منه، مشيرا إلى أن 99% من الذين يصابون بالفيروس من صغار السن يتعافون سريعا.

ولام الرئيس الصين على انتشار الفيروس قائلا إنها خطأهم أن الفيروس انتشر إلى أوروبا والعالم كله، قائلا إنه منع السفر من وإلى الصين بعد انتشار الوباء حتى أن بايدن نفسه اتهمه بأنه معادى للأجانب، وعندما أغلق البلاد لامه بايدن على ذلك.

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ترامب لا يوجد ضمانات لتوفير لقاح كورونا وأعتقد أنه سيكون جاهزا خلال أسابيع ترامب لا يوجد ضمانات لتوفير لقاح كورونا وأعتقد أنه سيكون جاهزا خلال أسابيع



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